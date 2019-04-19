Пиняев и Смехунов сыграют за юношескую сборную России на турнире в Италии

Юношеская сборная России (игроки 2004 года рождения) примет участие в международном турнире "Делле Национи", который пройдет с 28 апреля по 4 мая в Италии и Словении, информирует официальный сайт РФС.

23 апреля команда соберется в Новогрске, где проведет тренировочный сбор, а через четыре дня вылетит в Италию. Базироваться сборная России будет в городе Линьяно, находящемся в полутора часах езды от Венеции.

На групповом этапе "Делле Национи" наша команда встретится со сборными ОАЭ (28 апреля), Японии (29 апреля) и Турции (30 апреля). Все матчи пройдут в Италии.



Всего в турнире принимает участие 16 коллективов, которые поделены на четыре квартета. В полуфинал выйдут лучшие сборные из каждой группы, остальные команды также сыграют в плей-офф за пятое, девятое и 13-е места.

Cостав юношеской сборной России:

Вратари: Денис Давыдов ("Динамо"), Никита Матюнин ("Локомотив" Москва).

Защитники: Дмитрий Васильев (Академия "Зенит" Санкт-Петербург), Максим Веденеев ("Спартак" Москва), Артур Касабов ("Анжи" Махачкала), Максим Шнапцев ("Локомотив" Москва), Денис Першин (СШОР "Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Пустовитенко ("Чертаново" Москва), Андрей Стефанишин (УОР №5).

Полузащитники: Илья Александров, Илья Грибакин (оба – "Чертаново" Москва), Ульви Бабаев, Олег Донсков (оба – "Динамо" Москва), Михаил Гайнов, Роман Колмаков (оба -"Локомотив" Москва), Игорь Козлов (СШОР "Зенит" Санкт-Петербург), Андрей Марьянов (Академия "Зенит" Санкт-Петербург), Андрей Найченко (ЦСКА Москва), Анатолий Смехунов ("Леванте" Испания).

Нападающий: Сергей Пиняев ("Чертаново" Москва).