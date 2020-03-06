Первый заболевший коронавирусом москвич скоро будет выписан из больницы

Сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров вылечился от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В ближайшее время он выйдет из больницы.

— Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, — цитирует Ракову RT.

Беров стал первым москвичом, у которого было официально зарегистрировано заболевание коронавирусом. Из-за его болезни был отменен матч ЛФЛ, а контактировавшие с ним родственники и знакомые были госпитализированы.