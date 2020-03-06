Первый заболевший коронавирусом москвич скоро будет выписан из больницы
20:05
Сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров вылечился от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В ближайшее время он выйдет из больницы.
— Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, — цитирует Ракову RT.
Беров стал первым москвичом, у которого было официально зарегистрировано заболевание коронавирусом. Из-за его болезни был отменен матч ЛФЛ, а контактировавшие с ним родственники и знакомые были госпитализированы.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/russia/news/725929-koronavirus-moskva-vyzdorovlenie
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020