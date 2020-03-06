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Первый заболевший коронавирусом москвич скоро будет выписан из больницы

20:05
Коронавирус заставил многих людей по всему миру надевать медицинские маски. Фото AFP
Коронавирус заставил многих людей по всему миру надевать медицинские маски. Фото AFP
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Сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров вылечился от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В ближайшее время он выйдет из больницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы сообщил о госпитализации родственников и знакомых заболевшего коронавирусом

— Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, — цитирует Ракову RT.

Беров стал первым москвичом, у которого было официально зарегистрировано заболевание коронавирусом. Из-за его болезни был отменен матч ЛФЛ, а контактировавшие с ним родственники и знакомые были госпитализированы.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/russia/news/725929-koronavirus-moskva-vyzdorovlenie

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