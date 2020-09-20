Первый тур ЮФЛ: чемпион проиграл дебютанту
В субботу и воскресенье состоялся 1-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
В центральном матче тура ЮФЛ-1 чемпион прошлого сезона столичное «Чертаново» на своем поле уступил дебютанту лиги ФШТ со счетом 1:2. Голы в составе победителей забили Даниил Гурьянов и Данила Князев. У хозяев единственный мяч на счету Михаила Лямзина.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
«Динамо» — «Ростов» — 8:2
СШОР «Зенит» — «Краснодар» — 0:3
«Зенит» — «Рубин» — 2:0
«Мастер-Сатурн» — Академия им. Коноплева — 1:1
«Локомотив» — ЦСКА — 3:2
«Спартак» — «Строгино» — 2:1
ЮФЛ-2
«Динамо» — «Ростов» — 2:1
СШОР «Зенит» — «Краснодар» — 1:3
«Мастер-Сатурн» — Академия им. Коноплева — 1:0
«Локомотив» — ЦСКА — 1:3
«Чертаново» — ФШМ — 3:0
«Спартак» — «Строгино» — 4:1
Следующий тур ЮФЛ пройдет с 26 по 27 сентября.
Турнирная таблица