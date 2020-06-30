Печальная годовщина. В этот день трагически оборвалась жизнь вратаря ЦСКА

29 лет назад скончался голкипер ЦСКА Михаил Еремин. Ему было 23 года.

Футболист выступал за московских армейцев с 1989 по 1991 год. 24 июня 1991 года возвращаясь домой после завершения финального матча Кубка СССР, он попал в тяжелую аварию. 30 июня 1991 года он скончался от многочисленных травм.

Еремин в том сезоне стал обладателем Кубка СССР с ЦСКА. За день до аварии он отыграл финальный матч с «Торпедо» (3:2). Московские армейцы также выиграли чемпионат страны. Чемпионом СССР вратарь стал посмертно. Также в его активе серебряные медали чемпионата 1990 года и победа на молодежном матче чемпионата мира 1990 года.