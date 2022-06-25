Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» в золотых бутсах в честь Тотти

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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал».

Овечкин показал, что специально для игры подготовил бутсы золотого цвета.

Такие бутсы компания Nike выпустила в честь 25-летия выступления Франческо Тотти за «Рому».

36-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Кэпиталз». В составе сборной России хоккеист трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Товарищеский матч между «Динамо» и командой блогеров «Амкалом» пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.