На Кубке легенд-2021 будут работать иностранные арбитры. Финал этого года завершился скандалом

Пресс-служба Кубка легенд сообщила, что со следующего года матчи турнира будут обслуживать иностранные судьи.

— В 2019 году оргкомитет принял решение, что финальный матч судят арбитры-женщины, — приводи заявление пресс-службы ТАСС. — Финал 11-го розыгрыша Кубка легенд прошел блестяще, и руководством было принято решение продолжить эту практику и в этом розыгрыше. На финальный матч 2020 года между сборными России и звезд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономареву. Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привел к конфликтной ситуации, и сборная звезд покинула поле.

Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, мы приняли решение в следующем розыгрыше Кубка легенд привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров.

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