Опубликовано видео дебоша в камере погибшего футболиста Вшивкова

Telegram-канал 112 опубликовал видео агрессивного поведения экс-футболиста Ивана Вшивкова. Игрок, ранее выступавший за черняховский «Прогресс», бурно протестовал против задержания. Позднее он скончался.

На ролике с камеры видеонаблюдения видно, что Вшивков сначала напал на сокамерника. После того, как вмешалась полиция, он продолжал активно выражать недовольство и бил по стене. Он был задержан за мелкое хулиганство.

Бывший спортсмен затем сорвал радиатор отопления и получил обширные ожоги кипятком. У 36-летнего мужчины был ожог 70 процентов поверхности тела. Позже Вшивков скончался в больнице, а родственники обвинили полицейских в том, что они умышленно обожгли задержанного, чтобы скрыть следы побоев. У бывшего футболиста осталось двое детей.