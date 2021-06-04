Опубликована сборная лучших игроков ЮФЛ-1 по итогам сезона-2020/21
Опубликована сборная лучших футболистов ЮФЛ-1 по итогам минувшего сезона.
Команда была составлена Юношеской футбольной лигой совместно с редакцией портала Transfermarkt. Лучшим игроком сезона признан защитник «Зенита» Артем Касимов, который провел 21 матч, записав на свой счет 5 голов и 2 результативных передачи.
Сборная ЮФЛ-1 сезона-2020/21:
Вратарь: Георгий Королев («Зенит).
Защитники: Артем Касимов («Зенит»), Михаил Сухорученко («Краснодар»), Максим Караев («Динамо»), Абу-Муслим Хамхоев («Рубин»).
Полузащитники: Даниил Столяров, Владислав Саусь (оба — «Зенит»), Максим Кипкаев («Динамо»), Максим Мартьянов (СШОР «Зенит»).
Нападающие: Матвей Ивахнов («Динамо), Анзор Амиралиев («Рубин»).
Лучшим тренером сезона стал Владимир Бабушкин из «Строгино», его команда заняла 4-е место. Также был опубликован расширенный состав лучших игроков сезона.
Расширенный состав сборной ЮФЛ-1:
Вратари: Егор Мелехин («Строгино»), Владимир Задирака («Чертаново»).
Защитники: Данила Гайворонский («Краснодар»), Богдан Кижапкин («Динамо»), Артемий Косогоров («Локомотив»), Николай Генчу («Спартак»).
Полузащитники: Никита Плотников («Краснодар»), Никита Романенков («Чертаново).
Нападающие: Артем Зияисов («Рубин»), Ярослав Гладышев, Даниил Михайлин (оба — «Динамо»), Рони Михайловский («Зенит»).
Чемпионом ЮФЛ-1 сезона-2020/21 стал «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах. Второе место занял «Краснодар» с 49 очками, третьим чемпионат закончило «Динамо» с 46 очками.
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