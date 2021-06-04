Опубликована сборная лучших игроков ЮФЛ-1 по итогам сезона-2020/21

Опубликована сборная лучших футболистов ЮФЛ-1 по итогам минувшего сезона.

Команда была составлена Юношеской футбольной лигой совместно с редакцией портала Transfermarkt. Лучшим игроком сезона признан защитник «Зенита» Артем Касимов, который провел 21 матч, записав на свой счет 5 голов и 2 результативных передачи.

Сборная ЮФЛ-1 сезона-2020/21:

Вратарь: Георгий Королев («Зенит).

Защитники: Артем Касимов («Зенит»), Михаил Сухорученко («Краснодар»), Максим Караев («Динамо»), Абу-Муслим Хамхоев («Рубин»).

Полузащитники: Даниил Столяров, Владислав Саусь (оба — «Зенит»), Максим Кипкаев («Динамо»), Максим Мартьянов (СШОР «Зенит»).

Нападающие: Матвей Ивахнов («Динамо), Анзор Амиралиев («Рубин»).

Лучшим тренером сезона стал Владимир Бабушкин из «Строгино», его команда заняла 4-е место. Также был опубликован расширенный состав лучших игроков сезона.

Расширенный состав сборной ЮФЛ-1:

Вратари: Егор Мелехин («Строгино»), Владимир Задирака («Чертаново»).

Защитники: Данила Гайворонский («Краснодар»), Богдан Кижапкин («Динамо»), Артемий Косогоров («Локомотив»), Николай Генчу («Спартак»).

Полузащитники: Никита Плотников («Краснодар»), Никита Романенков («Чертаново).

Нападающие: Артем Зияисов («Рубин»), Ярослав Гладышев, Даниил Михайлин (оба — «Динамо»), Рони Михайловский («Зенит»).

Чемпионом ЮФЛ-1 сезона-2020/21 стал «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах. Второе место занял «Краснодар» с 49 очками, третьим чемпионат закончило «Динамо» с 46 очками.