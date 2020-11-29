Одиннадцатый тур ЮФЛ: лидирующий «Зенит» сыграл вничью с «Мастер-Сатурном»

28 ноября состоялся 11-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

«Спартак» (Москва) — ФШМ (Москва) и СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в командах СШОР «Зенит» и ФШМ.

Матч «Зенит» — «Мастер-Сатурн» прошел в Санкт-Петербурге 28 ноября. В первом тайме хозяева забили два мяча: Александр Емельянов открыл счет на 23-й минуте, а Рони Михайловский увеличил разрыв в счете на 42-й. Но во втором тайме гости дали отпор: Тимур Галимзянов отправил мяч в ворота питерцев на 63-й минуте матча, а Владислав Саусь за 7 минут до окончания основного времени матча вырвал ничью для своей команды.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Строгино» — «Краснодар» — 0:1

«Динамо» — «Академия Коноплева» — 3:1

«Рубин» — «Локомотив» — 3:1

ЦСКА — «Чераново» — 3:1

ЮФЛ-2

«Строгино» — «Краснодар» — 0:2

«Динамо» — «Академия Коноплева» — 4:1

«Рубин» — «Локомотив» — 3:3

ЦСКА — «Чераново» — 4:1

«Зенит» — «Мастер-Сатурн» — 2:1

Следующий тур ЮФЛ пройдет 5 декабря.

Турнирная таблица: