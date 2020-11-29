Одиннадцатый тур ЮФЛ: лидирующий «Зенит» сыграл вничью с «Мастер-Сатурном»
28 ноября состоялся 11-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
«Спартак» (Москва) — ФШМ (Москва) и СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) не состоялись в связи c выявлением заболевания COVID-19 у игроков в командах СШОР «Зенит» и ФШМ.
Матч «Зенит» — «Мастер-Сатурн» прошел в Санкт-Петербурге 28 ноября. В первом тайме хозяева забили два мяча: Александр Емельянов открыл счет на 23-й минуте, а Рони Михайловский увеличил разрыв в счете на 42-й. Но во втором тайме гости дали отпор: Тимур Галимзянов отправил мяч в ворота питерцев на 63-й минуте матча, а Владислав Саусь за 7 минут до окончания основного времени матча вырвал ничью для своей команды.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
«Строгино» — «Краснодар» — 0:1
«Динамо» — «Академия Коноплева» — 3:1
«Рубин» — «Локомотив» — 3:1
ЦСКА — «Чераново» — 3:1
ЮФЛ-2
«Строгино» — «Краснодар» — 0:2
«Динамо» — «Академия Коноплева» — 4:1
«Рубин» — «Локомотив» — 3:3
ЦСКА — «Чераново» — 4:1
«Зенит» — «Мастер-Сатурн» — 2:1
Следующий тур ЮФЛ пройдет 5 декабря.
Турнирная таблица:
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