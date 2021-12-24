Один из руководителей советского спортивного ТВ рассказал любимый анекдот Маслаченко

Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил о комментаторе Владимире Маслаченко.

— Вы сказали: «Из Маслаченко жизнь фонтаном била...»

— Да! Неугомонный! Из категории людей, которые не могут усидеть на месте. Слишком кипучая натура. Отсюда бесконечные увлечения — горные лыжи и сноуборд, парус и виндсерфинг. Что вряд ли способствовало крепкому здоровью. Как комментатор Маслак не всем нравился. Но на критику реагировал спокойно: «Да пусть говорят что хотят! Я буду гнуть свою линию. Для тех, кто меня понимает». Был у нас любимый анекдот...

— Ждем с нетерпением.

— Хулиганский!

— Еще лучше.

— Сталкиваются на улице два школьных товарища. Не виделись лет тридцать. Один — работяга. Другой — выдающийся музыкант, скрипач. Обнимаются, заводят душевный разговор. Потом скрипач вытаскивает билеты, приглашает в консерваторию на свой концерт. А после выступления, увидев приятеля за кулисами, спрашивает: «Ну как тебе?» — «Потрясающе! До слез! Ты гений! Но был момент — начал пальцами струны дергать...» — «Да-да, прием называется пиццикато». — «Так вот, когда пицикатом — это ты ********** (выпендривался)».

— Забавно.

— Мой друг Леня Элин, комментатор программы «Время», при мне рассказал этот анекдот Маслаченко, с которым тоже был в добрых отношениях. И добавил: «Вчера, Володя, у тебя в репортаже были сплошные пиццикато».

— Маслаченко обиделся?

— Наоборот! Пришел в неописуемый восторг! Очень ему это словечко понравилось. С тех пор мог перед репортажем шепнуть доверительно: «Сегодня у меня будет одно очень важное пиццикато!» Или после матча, когда чувствовал, что заносило, спрашивал: «Вчера было много пиццикато?» (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Ратнера — здесь.