«Норникель» стал спонсором программ развития РФС

Российский футбольный союз и ПАО «ГМК «Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве на 2021-2023 годы, согласно которому компания выступит партнером программ развития РФС. Одним из ключевых проектов по взаимодействию станет программа подготовки резерва «Наша смена», основная задача которой — создание системы поиска, подготовки и сопровождения юных игроков для профессионального футбола, сообщает сайт РФС.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию детско-юношеского футбола, в том числе реализацию программы поиска талантов в регионах, а также проведение ежегодного селекционного смотр-фестиваля «Наша смена» для молодых спортсменов из разных регионов при участии тренерского штаба молодежной сборной. А для поддержки лучших детских тренеров РФС совместно с «Норникелем» учредит общероссийский ежегодный грант.

«Мы рады, что в нашу команду вернулся такой большой и сильный партнер как «Норникель». РФС уделяет огромное внимание детско-юношескому футболу, и появление партнера программ развития РФС позволит существенно улучшить качество подготовки молодых футболистов и создать фундамент для долгосрочного развития нашего футбола. Вместе с «Норникелем» будет создан специальный грант для поддержки детских тренеров, а также организована программа поиска и отслеживания талантливых игроков по всей России — от Калининграда до Камчатки. А лучшие ребята получат возможность пройти селекционный сбор под руководством тренеров юношеских сборных России», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Компания «Норникель» дважды выступала партнером РФС — в 2010 и 2015 годах. И каждый раз в фокусе внимания компании оказывалось развитие детско-юношеского и молодежного футбола.