Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Нижегородская область заключила соглашение о развитии футбола

12 мая 2021, 23:23
Теги:

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Нижегородской области и федерация футбола региона заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. В дополнение к рамочному соглашению, подписанному в 2019 году, оно включает в себя конкретные цели и мероприятия, которые стороны намерены реализовать к концу 2024 года, сообщает сайт РФС.

«В рамках дополнительного соглашения мы продолжим курс на развитие массового футбола в регионе. Будут созданы 4 местные федерации футбола, что позволит увеличить количество и организационный уровень районных и городских турниров и фестивалей. Отдельное внимание уделим инклюзивности, доступности футбола для лиц с ограниченными возможностями. Совместно с партнерами по соглашению мы также будем обучать в регионе новых квалифицированных тренеров и судей. Для тренеров спортивных школ и преподавателей физкультуры общеобразовательных школ планируется проведение открытых уроков тренерского мастерства.

Еще одно важное направление работы — совершенствование системы подготовки резерва. Мы ожидаем, что в одном из районов области будет организован филиал академии регионального центра подготовки футболистов «Нижний Новгород», а на базе самой академии появятся группы подготовки девочек. Также в регионе планируется открыть 8 новых отделений футбола», — заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213638

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Читайте также

Пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций
Где похоронили убитую в школе в Казани учительницу — видео
Пушков оценил намерения Эрдогана мобилизовать мир против Израиля
Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в казанской школе десятки раз

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд