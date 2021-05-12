Нижегородская область заключила соглашение о развитии футбола

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Нижегородской области и федерация футбола региона заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. В дополнение к рамочному соглашению, подписанному в 2019 году, оно включает в себя конкретные цели и мероприятия, которые стороны намерены реализовать к концу 2024 года, сообщает сайт РФС.

«В рамках дополнительного соглашения мы продолжим курс на развитие массового футбола в регионе. Будут созданы 4 местные федерации футбола, что позволит увеличить количество и организационный уровень районных и городских турниров и фестивалей. Отдельное внимание уделим инклюзивности, доступности футбола для лиц с ограниченными возможностями. Совместно с партнерами по соглашению мы также будем обучать в регионе новых квалифицированных тренеров и судей. Для тренеров спортивных школ и преподавателей физкультуры общеобразовательных школ планируется проведение открытых уроков тренерского мастерства.

Еще одно важное направление работы — совершенствование системы подготовки резерва. Мы ожидаем, что в одном из районов области будет организован филиал академии регионального центра подготовки футболистов «Нижний Новгород», а на базе самой академии появятся группы подготовки девочек. Также в регионе планируется открыть 8 новых отделений футбола», — заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.