Заместитель Председателя Общества «Динамо» Николай Толстых почтил память легендарного футболиста и тренера Константина Бескова. В среду в Москве проводятся мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Бескова.

— Нас сюда привела благодарная память и глубокое уважение к человеку, который сделал очень многое для нашего футбола, — сказал Толстых у могилы Бескова на Ваганьковском кладбище. — Мне приятно видеть здесь представителей великого клуба «Спартак» и великого клуба «Динамо». Имя Константина Ивановича вписано в летопись общества «Динамо» и связано с яркими победа — и в качестве футболиста, и в качестве тренера.

Он всегда учил быть честным и ответственным по отношению к футболу. Константин Иванович привносил в футбол элемент культуры, ответственности и дисциплины. Бесков — достояние Спорта и футбола. Я еще раз хочу поблагодарить Константина Ивановича за его вклад в развитие футбола. (Олег Кошелев)