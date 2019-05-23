Никита Симонян получил в Кремле звание заслуженного работника физической культуры

В четверг в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, во время которой президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА Джанни Инфантино. Первый вице-президент РФС, легенда советского футбола Никита Симонян получил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", сообщает официальный сайт главы государства.

– Вы знаете, уже идет 74-й год моего служения его величеству футболу, – сказал Симонян. – Много событий на моей памяти, но особенно яркие – это, конечно, Олимпиада в Мельбурне 1956 года, когда мы стали чемпионами, это чемпионат Европы 1960 года, это и мое участие в чемпионате мира 1958 года. Это был пятый чемпионат, а в Москве был проведен 28-й. И только блестящее проведение чемпионата мира. Но я присутствовал на конгрессе ФИФА, когда решался вопрос проведения чемпионата мира, в какой стране. Подняли таблицу – Россия. И, конечно, нашим большим событием было то, что 2 декабря 2010 года, когда провозгласили, что чемпионат мира будет проведен в России, Владимир Владимирович прибыл, и мы вместе отпраздновали это событие. Ну и, разумеется, сам чемпионат мира, который сегодня, как отметил президент ФИФА Джованни Инфантино, пока лучший в истории чемпионатов мира, и выступление нашей сборной, которая попала в "восьмерку". И отношение нашего руководства к "восьмерке". Я почему это подчеркиваю – потому что и в 1958 году мы попали в "восьмерку", но нам то руководство устроило обструкцию. Поэтому я благодарю за присвоение звания и, конечно, желаю нашему футболу, нашей национальной сборной успехов.