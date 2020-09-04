Нигматуллин, Тихонов, Титов и Аленичев в бане. Крутость фото зашкаливает

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото вместе с ним другие экс-игроки сборной Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

«Как я рад снова провести день вместе, — написал Нигматуллин. — Интересный факт, и я им очень горжусь. Нас четверых объединяет то, что мы все были когда-то признаны в России «Лучшим футболистом года» и «Джентельменом года». Андрей Тихонов в 1996 году, Дмитрий Аленичев в 1997 году, Егор Титов в 1998 и 2000 годах, а я в 2001-м».

На первом фото экс-футболисты находятся в бане. На двух других вместе с ними стоит комментатор Виктор Гусев.