Необычный матч: Боярский, Маликов и Майданов против Дасаева, Тихонова и Мышкина. Звезды эстрады и известные политики против знаменитых вратарей

В 15.00 4 ноября 2019 года в манеже «Спартак» начнется необычный матч. Сборная политиков и артистов «Росич-Старко» сыграет с командой «Лев Яшин», составленной из знаменитых российских и зарубежных футболистов. Встреча пройдет в рамках турнира, посвященного 90-летию со дня рождения легендарного Льва Яшина.

В состав «Росич-Старко» войдут Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Павел Колобков, Аркадий Дворкович, Александр Новак, Владимир Якушев, Денис Майданов, Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Ираклий Пирцхалава. За сборную вратарей выступят Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Николай Гонтарь, Куралбек Ордабаев, Юрий Сивуха, Юрий Курбыко, Юрий Роменский, Войчех Ковалевски, Михаил Вергеенко, Андрей Тихонов (однажды успешно заменивший удаленного вратаря «Спартака»), Владимир Мышкин, 10-кратный чемпион Европы по мотоболу Александр Сосницкий, 4-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Лазарев.

Для участия в матче также приглашены: Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев, Владимир Пильгуй, трехкратный олимпийский чемпион по гандболу Андрей Лавров, Владимир Габулов, Александр Филимонов, Сергей Овчинников, Роман Березовский, Валерий Сарычев, Валерий Новиков.

Каждый из игроков команды, носящей имя Яшина, в течение матча на некоторое время займет место в воротах. Для экономии времени голкиперы не будут переодеваться: главным отличительным элементом вратарской экипировки станет знаменитая яшинская кепка, которую они при смене будут передавать друг другу.