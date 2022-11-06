«Наполи» из Дагестана стал лучшим любительским клубом России

Дагестанская команда «Наполи» выиграла чемпионат России по футболу 6x6, 7x7, 8x8, информирует пресс-служба РФС. Второе место на завершившемся в Сочи турнире занял ростовский МТТ, бронза — у «Абиса» из Краснодарского края.

Финальный матч для «Наполи» и МТТ стал третьей игрой за день. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее была команда из Дагестана — 4:3.

Игрок МТТ Роман Богданов стал лучшим бомбардиром турнира — на его счету 10 голов; лучший вратарь — Сергей Матвеев (МТТ); лучший защитник — Магомед Абединов, («Наполи» Махачкала); лучший нападающий — Александр Слюсарев («Абис»); лучший игрок — Гамзат Омаров («Наполи» Махачкала).

Медали и кубки призерам, награды лучшим игрокам турнира и арбитрам вручили экс-футболисты сборной России Владимир Быстров, Руслан Пименов, Андрей Аршавин, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, руководитель проектного офиса взрослого массового футбола Сергей Бадальянц, руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

Российский футбольный союз впервые провел финальный этап чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, в котором сыграли 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов. Соревнование стало одним из самых масштабных турниров в истории любительского футбола России — за несколько дней было сыграно 116 матчей.