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«У своих ворот»

Сегодня, 20:47

«Наполи» из Дагестана стал лучшим любительским клубом России

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Дагестанская команда «Наполи» выиграла чемпионат России по футболу 6x6, 7x7, 8x8, информирует пресс-служба РФС. Второе место на завершившемся в Сочи турнире занял ростовский МТТ, бронза — у «Абиса» из Краснодарского края.

Финальный матч для «Наполи» и МТТ стал третьей игрой за день. Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее была команда из Дагестана — 4:3.

Игрок МТТ Роман Богданов стал лучшим бомбардиром турнира — на его счету 10 голов; лучший вратарь — Сергей Матвеев (МТТ); лучший защитник — Магомед Абединов, («Наполи» Махачкала); лучший нападающий — Александр Слюсарев («Абис»); лучший игрок — Гамзат Омаров («Наполи» Махачкала).

Медали и кубки призерам, награды лучшим игрокам турнира и арбитрам вручили экс-футболисты сборной России Владимир Быстров, Руслан Пименов, Андрей Аршавин, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, руководитель проектного офиса взрослого массового футбола Сергей Бадальянц, руководитель департамента организации и проведения соревнований РФС Ирина Посиренина.

Российский футбольный союз впервые провел финальный этап чемпионата России по футболу 6х6, 7х7, 8х8, в котором сыграли 58 сильнейших любительских команд страны из 34 регионов. Соревнование стало одним из самых масштабных турниров в истории любительского футбола России — за несколько дней было сыграно 116 матчей.

Источник: https://www.rfs.ru/news/217040

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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