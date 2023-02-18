На турнире в Волгограде выступят команды из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

В первом после введения санкций турнире под эгидой УЕФА в России примут участие юношеские сборные четырех стран, сообщает «РБ Спорт».

Ранее РФС объявил, что в мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде.

Это соревнование станет первым официальным международным на территории России после введения санкций в феврале 2022 года.

По новым данным, в турнире примут участие по одной мужской и женской команде 2007 года рождения из четырех стран — России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Организацией соревнования занимается профильный департамент РФС. При этом часть денег на турнир будет выделена из УЕФА.