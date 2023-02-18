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«У своих ворот»

Сегодня, 21:46

На турнире в Волгограде выступят команды из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Иван Шитик
Корреспондент
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В первом после введения санкций турнире под эгидой УЕФА в России примут участие юношеские сборные четырех стран, сообщает «РБ Спорт».

Ранее РФС объявил, что в мае 2023 года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде.

Это соревнование станет первым официальным международным на территории России после введения санкций в феврале 2022 года.

По новым данным, в турнире примут участие по одной мужской и женской команде 2007 года рождения из четырех стран — России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Организацией соревнования занимается профильный департамент РФС. При этом часть денег на турнир будет выделена из УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stali-izvestny-uchastniki-yunosheskogo-turnira-v-volgograde-uefa-vy-delit-na-nego-den-gi/
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