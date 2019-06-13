На турнире "Переправа" определились финалисты

Сборная России обеспечила себе место в финале турнира "Переправа", обыграв в матче второго тура сборную Юга (2:0). Команда Михаила Галактионова выдала на групповом этапе два очень ярких матча.

В первом туре национальная команда при счете 0:2 пропустила гол с чужой половины поля от вратаря сборной группы "Урал-Приволжье", но в итоге едва не отыгралась. 2:3 – тот курьезный мяч оказался решающим.

На второй матч – против "Юга" – сборная России вышла с невероятным настроем на победу. Команда Галактионова прижала соперника к воротам, в первые десять минут заработала несколько угловых, опасно атаковала, но вместо гола получила… красную карточку. И вновь главным действующим лицом стал голкипер: Николай Сысуев за пределами штрафной с нарушением прервал опасную контратаку и был удален за "фол последней надежды".

Полузащитник Геннадий Киселев уступил место на поле вратарю Никите Гойло, но в остальном сборная России будто не заметила потери бойца. В меньшинстве команда еще в первом тайме забила два гола. Именно победа с разницей в два мяча и требовалась подопечным Галактионова, чтобы выйти в финал "Переправы"-2019.

- Качеством игры сложно быть довольным, мы были в меньшинстве, и больше шла силовая, характерная игра – с единоборствами, с агрессией. Но надо отдать должное команде, которая смогла забить нужные мячи и победить. Мы увидели правильную реакцию на прошедшую игру. Команда вышла с совершенно другим посылом, и нас это не может не радовать, – сказал после матча Михаил Галактионов.

15 июня в финале Кубка ПФЛ "Переправа" Россия U-20 сыграет со сборной группы "Запад".

Россия U-20 - Юг - 2:0 (2:0)

Голы: Лесовой, 27 (1:0). Мартынов, 39 (2:0).