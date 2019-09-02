Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что главное наследие чемпионата мира — это рост количества зрителей на стадионах.

— Вот вы вспоминаете игру с Испанией. И это уже наследие, — рассказал в интервью welcome2020.ru Черчесов. — Это уже история. А вот вы включаете телевизор, футбол, и там теперь совершенно другая картинка. Люди пошли на стадион: играют в Волгограде «Ротор» и «Торпедо», а за несколько дней до матча все билеты уже проданы. 35 тысяч! Раньше такого не было. Или вот — «Лужники». ЦСКА играл здесь домашние матчи Лиги чемпионов. Пожалуйста — играйте на здоровье! В Ростове на последнем матче тоже было 35 тысяч.

То есть теперь у нас есть стадионы, куда можно привести народ. Но тем, кто туда приходит, надо что-то показывать. И слава богу, что с начала чемпионата России команды демонстрируют интересный футбол. Ну и, естественно, для меня, как для главного тренера сборной, важно, чтобы на футбол пошла молодежь. Дети записываются в секции, и это, наверное, одно из самых главных достижений и наследий чемпионата мира.

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