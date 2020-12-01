На ближайшем суде по делу Широкова не будут допрашивать свидетелей

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, поделился с «СЭ» ожиданиями от ближайшего судебного заседания по резонансному делу экс-капитана сборной России Романа Широкова.

— На пятницу свидетели не вызывались, — заявил Островский «СЭ». — Очевидно, будет оглашено обвинение — формальности. Заседание назначено на два часа, а в пять уже конец рабочего дня. Так что все это продлится не так долго. Есть ли какие-то планы на ближайшее заседание? Нет, для нас было главным отменить особый порядок рассмотрения дела. Удалось это сделать, а дальше все идет по накатанной.

— Какая-то реакция от Широкова и его стороны была после отмены особого рассмотрения дела?

— Нет, они вели себя очень тихо. Они протестовали против отмены, но это было предрешено действующим законодательством. Поэтому и прокурор заявила, что она поддерживает наше требование.

— Мы знаем, что в деле участвует тот же прокурор, что и в процессе актера Михаила Ефремова. Это может о чем-то говорить?

— Трудно сказать. Симпатичная женщина в форме с погонами капитана, дружелюбна, приветливая. Но, как говорится, мягко стелет, да жестко спать, может быть. Но мы потерпевшие, поэтому на одной стороне. Прокуратура защищает наши интересы.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

(Севастиан Терлецкий)