МВД проверит следователей, расследующих хищения у Хохлова, Никифорова, Каряки и Кириченко

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил проверить следователей, расследовавший хищение средств у вкладчиков банка «Замоскворецкий», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк. Ранее экс-футболисты сборной России Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко подали на МВД в суд за бездействие следователей. Они хотят взыскать у ведомства 124,1 миллиона рублей.

В этой связи Колокольцев поручил своему заму — начальнику следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенанту Александру Романову «провести служебную проверку в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела».

МВД РФ обещает изучить «все имеющиеся материалы», в том числе публикации в СМИ.

Ранее с иском к МВД обратился еще один бывший игрок сборной России Евгений Алдонин, требующий взыскать 47,3 миллиона рублей.