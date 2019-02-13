МВД: Fan ID пока не введен из-за проблем с межведомственным согласованием

Система Fan ID (паспорт болельщика) на спортивных соревнованиях еще не отлажена и не создана из-за необходимости согласования принципов ее работы между рядом ведомств. Об этом сообщил в среду начальник управления Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ростислав Лесников.

- Принцип работы и действия паспорта болельщика пока остается неопределенным, так как не решен ряд проблем с согласованием этого вопроса между ведомствами. Ключевую роль в отработке моментов, связанных с этим, должно сыграть Минкомсвязи, - цитирует ТАСС Лесникова. - Я сам посещаю футбол как зритель, болею за ЦСКА. Когда я приходил на футбольные матчи с ребенком, то наблюдал факты применения пиротехники и нецензурной брани. Если ввести паспорт болельщика, то людей, которые так себя ведут, можно убрать со стадиона, и привлечь людей семейных.

Он также подчеркнул, что для успешного применения Fan ID необходимо, чтобы зрители оформляли его заблаговременно до начала сезона.

- Надо также создать широкую сеть пунктов выдачи в разных регионах России, - сказал Лесников.