МВД Дагестана сообщило о подробностях драки юношеских команд Махачкалы и Владикавказа

Стали известны подробности драки между игроками «УОР Дагестан» и «Юность» после матча 16-го тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов рождения.

В драке участвовало около 40 человек, в отдел полиции доставлено 5 предполагаемых зачинщиков потасовки, сообщает МВД Дагестана. Один человек госпитализирован. Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел.

В Махачкале произошла драка между футболистами юношеских команд