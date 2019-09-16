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Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

МВД Дагестана сообщило о подробностях драки юношеских команд Махачкалы и Владикавказа

01:47

Стали известны подробности драки между игроками «УОР Дагестан» и «Юность» после матча 16-го тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов рождения.

В драке участвовало около 40 человек, в отдел полиции доставлено 5 предполагаемых зачинщиков потасовки, сообщает МВД Дагестана. Один человек госпитализирован. Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел.

В Махачкале произошла драка между футболистами юношеских команд

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