Мутко считает, что УЕФА должна дать лигам возможность самостоятельно решать вопрос о продолжении сезона

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что лиги должны самостоятельно решать вопрос о продолжении сезона.

— Здесь должен быть прагматизм, — цитируют «РИА «Новости» Мутко. — Безусловно, должна быть объективность в этом вопросе. Существуют игровые рамки, время, в которое мы можем играть. Надо исходить из этого. Не должно быть так, чтобы смотрели только с одной колокольни. УЕФА могла бы дать возможность лигам решать этот момент, потому что в каждой конкретной стране своя ситуация. По распространению коронавируса мы видим, что те ограничения, которые есть, скорее всего, будут продлены.

В настоящий момент большинство европейских чемпионатов и клубных турниров на данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса и пока их организаторы не определились с точными датами возобновления.