Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал скорый старт молодежного первенства России. Ранее в РФС назвали даты старта сезона в молодежном первенстве и ЮФЛ.

— Здорово, что год назад в системе юношеских соревнований появился такой турнир, как Юношеская футбольная лига, — заявил Кержаков «СЭ». — Он очень нужен молодым футболистам. Как тренер юношеской сборной России, я очень хорошо понимаю своих коллег, которые сейчас получают серьезную пищу для размышлений, могут просматривать игроков намного чаще. Отлично, что с этого сезона в пирамиде детско-юношеского футбола появится еще и турнир для 16-летний футболистов — ЮФЛ-2.

Что касается молодежного первенства России, то было непривычно, что основные команды уже играют матчи российской премьер-лиги, а дублирующие составы еще не начали сезон. Это прекрасная новость, что Российский футбольный союз нашел возможность, чтобы возобновить два очень важных турнира. Приятно, что в новом сезоне в молодежном Первенстве примут участие не только дублеры клубов РПЛ, но и лучшие команды ЮФЛ прошлого сезона. Молодым футболистам нужно играть, без практики они не могут прогрессировать. И нам будет интересно следить за тремя этими соревнованиями. Надеемся, что среди участников найдутся новые звезды, которые усилят основные команды своих клубов, а также сборные России. (Севастиан Терлецкий)