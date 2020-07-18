Мирзоян объяснил, зачем проводились выборы символических сборных СССР

Председатель Комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян прокомментировал голосование по выбору символических сборных СССР. В голосовании приняли участие регионы России, по его итогам были составлены десять команд. Во все десять сборных попали вратарь Лев Яшин, полузащитник Игорь Нетто, нападающие Олег Блохин и Эдуард Стрельцов, а также тренер Валерий Лобановский.

— Инициатива Российского футбольного союза и межрегиональных объединений по проведению голосования за символическую сборную СССР среди наших болельщиков — это важное и полезное дело, — цитирует официальный сайт РФС Мирзояна. — Благодаря ему любители футбола со всей страны, от Калининграда до Владивостока, вспомнили историю нашего футбола и великих советских футболистов. Важно, чтобы молодое поколение знало тех игроков, которые выступали за сборную в прошлом веке, помнило их успехи и разделяло их ценности, благодаря которым советский футбол развивался и достигал высот на международной арене. Сборная Советского Союза становилась олимпийскими чемпионами; одерживала победу на Кубке Европы, годовщину которой мы отмечали несколько дней назад; неоднократно становилась призером чемпионатов мира и Европы. Всех этих успехов советские футболисты добивались, конкурируя с величайшими игроками современности, имена которых были известны каждому любителю футбола. А наших футболистов, в свою очередь, знал весь мир.

Показательно, что среди всех отмеченных болельщиками игроков, четверо попали во все символические сборные — Лев Яшин, Игорь Нетто, Олег Блохин и Эдуард Стрельцов. Яшина и Нетто, победивших с большим отрывом в каждом уголке страны, можно считать героями, объединяющими Россию. Радует, что многие также оставили свой выбор на Александре Чивадзе, Альберте Шестерневе и Валерии Воронине — выдающихся футболистах своего времени.

К сожалению, тех любителей футбола, которые видели игру наших легенд, осталось очень мало. Возможно, именно с этим фактом связано то, что болельщики выбрали так мало футболистов советской сборной старшего поколения. Это значит, что нужно как можно чаще вспоминать и рассказывать о тех футболистах и тренерах, которые стояли у истоков отечественного футбола. Тем более что список игроков сборной СССР, которые проявили себя в национальной команде и на которых стоит обратить внимание, намного шире, чем тот, который представлен в символических сборных.