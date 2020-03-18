Минспорт РФ и РФС подписали соглашение о развитии футбола в Мордовии

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщает, что организация заключила соглашение с Министерством спорта РФ и администрацией Республики Мордовия о взаимодействии и сотрудничестве в области развития футбола в регионе.

Договор был подписан в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Соглашение рассчитано на повышение числа граждан, которые будут заниматься футболом в Мордовии.

— Развитие спорта в регионах является одной из главных задач Министерства спорта, на решение которой направлена федеральная целевая программа «Спорт — норма жизни», — приводит слова министра спорта РФ Олега Матыцина пресс-служба РФС. - Футбол является одним из самых популярных видов спорта, которым увлекаются люди всех возрастов. Уверен, наша работа на благо этого вида спорта в Мордовии будет продуктивной.

— В Мордовии построен прекрасный современный стадион и другая инфраструктура, которая была задействована на Чемпионате мира 2018, — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба союза. — Атмосфера мундиаля повысила интерес жителей региона к спорту номер один. Можно с уверенностью говорить, что Мордовия — один из футбольных регионов нашей страны, потенциал которого еще не раскрыт.

— Мы очень ценим внимание и помощь, которые Министерство спорта России и Российский футбольный союз оказывают Мордовии в нашем стремлении дать новый импульс развитию футбола в регионе, — приводит слова главы Республики Мордовия Владимира Волкова пресс-служба РФС. — Соглашение позволит объединить наши усилия с огромными возможностями, имеющимися у Минспорта России и РФС. При подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года и его проведении мы получили уникальный опыт, укрепили спортивную и социальную инфраструктуру, поэтому готовы предлагать наши объекты для проведения соревнований и спортивных сборов различного уровня. В Мордовии принята Стратегия развития футбола до 2030 года, и акцент в ней сделан на развитии детского футбола.