Милонов о поддержке Широкова: «Видимо, мы помешали адвокату поучаствовать в договорняке»

Депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» решение написать письмо в поддержку Романа Широкова.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы. Суд над Широковым пройдет завтра, 25 ноября.

— Почему вы решили поддержать Романа, и не кажется ли вам, что это дело является показательным и напоминает дело Кокорина и Мамаева? — вопрос Милонову.

— Дела должны быть не показательными, а справедливыми, — ответил депутат. — Уголовные дела должны рассматриваться беспристрастно. Учитывая, что Роман публично принес извинения и раскаялся в своих действиях, я дал ему характеристику. Я возмущен наглой речью адвоката Никиты Данченкова, который обвинил меня в давлении на суд. Мне кажется, мы помешали поучаствовать в договорняке. Они хотят, чтобы человека признали виновным до решения суда. Мое право как гражданина — дать характеристику человеку. А адвокат, который обвиняет меня в давлении на суд — плут какой-то.

— Он заявил, что ваше письмо может заинтересовать комиссию по этике Государственной Думы.

— Его заявление уже заинтересовало адвокатскую палату Москвы. Он ведет себя недостойно и непрофессионально. У меня есть вопросы к его компетенции, поскольку он путает вмешательство в судебный процесс и обычную характеристику, которую я дал. Я имею право давать характеристику, на основании известных мне фактов о человеке. Это не является формой давления. А вот почему адвокат Островский так заинтересован в том, чтобы все прошло гладко и без особой огласки — для меня это большой вопрос.

— Какое наказание было бы справедливым для Романа Широкова?

— Я не судья, я не могу сказать, что будет справедливым. Я всецело полагаюсь на мудрость и объективность российского правосудия. Роман неоднократно отстаивал честь нашей страны на международных турнирах, он не является преступником или хулиганом. Я посчитал необходимым от лица многих моих избирателей дать объективную и взвешенную характеристику и дал ее. (Владимир Пушкарев)