Михаил Дегтярев: «Клубам нужно вести работу с болельщиками по поводу мата»

Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил о необходимости работы с болельщиками по искоренению мата на спортивных соревнованиях.

— Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденные постановлением правительства России, содержат требование вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам матчей, — цитирует ТАСС Дегтярева. — Регламентные нормы РФС устанавливают ответственность клубов за действия фанатов, в том числе за нецензурную брань. Помимо санкций необходимо, чтобы клубы вели превентивную работу с болельщиками.

Мат на трибунах неприемлем. Мы ходим на спортивные матчи ради атмосферы праздника и азарта. Я, как и многие родители, беру с собой детей, чтобы прививать любовь к спорту, а не испытывать неудобства от нецензурной лексики.