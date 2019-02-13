Михаил Дегтярев: "Fan ID не должно нарушать права болельщиков"

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что при введении системы идентификации на спортивных состязаниях нужно учитывать интересы зрителей. В среду в Госдуме прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств. Обсуждение касалось возможного введения на территории России Fan ID.

- Парламент выступает за то, чтобы любые решения были прозрачны и принимались с учетом мнения избирателей, - цитирует ТАСС Дегтярева. - Система идентификации личности зрителей на спортивных соревнованиях не должна нарушать права болельщиков, каждый зритель должен без проблем посещать спортивные мероприятия. Опыт чемпионата мира по футболу-2018 в России положительный, но необходимо учесть интересы всех сторон.