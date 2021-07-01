Мельников покинет пост руководителя службы коммуникаций РФС
13:57
По информации «СЭ», директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников в ближайшее время покинет пост по собственному желанию. Он занимал эту должность с июля 2019 года.
До Мельникова обязанности руководителя пресс-службы исполнял Игорь Владимиров.
Мельников ранее работал журналистом в отделе бизнеса газеты «Коммерсант». После ухода оттуда он основал собственное коммуникационное агентство.
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