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«У своих ворот»

Сегодня, 10:27

Мелешин-старший — о ретроматче в Волгограде: «Настрой боевой. Все будет по-настоящему»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Алексей Мелешин поделился ожиданиями от предстоящего ретроматча в Волгограде, где встретятся московский клуб и сталинградское «Динамо».

«В Волгограде замечательно и прекрасно. Настрой будет боевой. Смотрите футбол сегодня вечером, все будет по-настоящему», — сказал Мелешин «СЭ».

Звезды отечественного футбола сыграют матч в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Игра состоится сегодня, 1 мая, в Волгограде и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч пройдет по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года. Состав хозяев сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграют звездные ветераны красно-белых.

Алексей Мелешин
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
ФК Спартак (Москва)
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