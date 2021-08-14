«Матч ТВ» снял ролик о похоронах испанского футбола.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале выложила видео, посвященное потере прав на показ матчей чемпионата Испании. В ролике главной темой проходят похороны, а на гробу лежит испанский флаг.

Однако после похорон начинается праздник, на котором итальянцы, которые были ранее на похоронах, прощаются с Испанией. В съемке видео в качестве итальянцев приняли участие ведущие «Матч ТВ», а в главной роли выступил Георгий Черданцев.

«Хочу показать вам в своем Телеграм-канале новую работу нашей команды, — написала Канделаки в описании к видео. — Я могу сказать, что сегодня на рынке спортивного маркетинга, да и маркетинга в целом, у нас лучшая команда в стране.

Я благодарю всех ребят, которые разделяют любую сумасшедшую идею и превращают её в такой талантливый ролик. Дима Лимарь, спасибо тебе за то, что любые твои и мои безумные идеи ты так же, как и я, начинаешь реализовывать и никогда не говоришь: «Тина, это невозможно». Я уверена, что вместе с тобой и твоей командой мы сделаем не один большой проект.

Дальше больше. Вы, ребята, универсалы: можете снимать и сериалы, и промо, и полнометражное кино. Вы можете все. Я говорю это потому, что на моих глазах все эти шесть лет вы непрерывно развиваетесь. Очень горжусь. Спасибо каждому из вас за то, что вы такие крутые!».