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Матч молодежной лиги «Строгино» — «Академия имени Коноплева» отменен из-за коронавируса

21:07
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщает, что матч 6-го тура молодежной лиги «Строгино» — «Академия имени Коноплева» не состоится из-за коронавируса. У нескольких представителей гостей выявлены положительные тесты на covid-19.

Встреча была запланирована на 17 октября.

«Клуб ожидает результаты расследования со стороны Роспотребнадзора и вынесения соответствующего постановления», — говорится в заявлении РПЛ.

«Строгино» занимает 8-е место в турнирной таблице группы B с 3 очками. «Академия имени Коноплева» — 10-я строчка и 1 балл.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_25708.html

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