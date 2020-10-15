Матч молодежной лиги «Строгино» — «Академия имени Коноплева» отменен из-за коронавируса
21:07
Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщает, что матч 6-го тура молодежной лиги «Строгино» — «Академия имени Коноплева» не состоится из-за коронавируса. У нескольких представителей гостей выявлены положительные тесты на covid-19.
Встреча была запланирована на 17 октября.
«Клуб ожидает результаты расследования со стороны Роспотребнадзора и вынесения соответствующего постановления», — говорится в заявлении РПЛ.
«Строгино» занимает 8-е место в турнирной таблице группы B с 3 очками. «Академия имени Коноплева» — 10-я строчка и 1 балл.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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