Мать избитого судьи заявила в полицию на Широкова

Мать арбитра Никиты Данченкова написала заявление в полицию на Романа Широкова, сообщает Telegram-канал «Мутко Против». Ранее экс-капитан сборной России побил ее сына.

11 августа мать арбитра позвонила в полицию и сообщила о побоях, нанесенных ее сыну во время футбольного матча. В полиции заявление зарегистрировали и к нему приложили телефонограмму из больницы.

Во время матча любительских команд Широков ударил судью Никиту Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тот упал на газон. Арбитру потребовалась медицинская помощь. Данченков ранее заявил «СЭ», что здоровье у него в порядке, а сам инцидент он прокомментирует позже.

Позднее Широков извинился за свой поступок. Он был отстранен от эфиров на канале «Матч ТВ».