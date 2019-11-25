Массовое побоище в Лиге чемпионов ЮФО-СКФО: полиция начала проверку

Полиция начала проверку по массовой драке во время матча Лиги чемпионов ЮФО-СКФО (Южный федеральный орган-Северо-Кавказский федеральный орган) между «Уралан-Росгвардией» и «Кубань-Холдингом», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Сообщается, что в добавленное судьей время при счете 1:0, в ворота хозяев был назначен штрафной, который был реализован. Сразу после этого несколько десятков болельщиков выбежали на поле и стали избивать судей и игроков гостей.

В итоге три футболиста команды из Краснодарского края попали в больницу. Больше всех пострадал вратарь «Кубани» Федору Дьяченко — голкипера пришлось госпитализировать с переломом носа и сотрясением мозга. Полиция уже ведет проверку.