Малафеев рассказал о своих главных жизненных ценностях

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился в своем Twitter фотографиями семьи, отметив, что она является его самым большим богатством.

Самое большое богатство, которое может быть на этом свете, любимая жена, любимые дети, каждый со своими интересами и увлечениями, — написал Малафеев. — Каждый со своими целями, каждый со своими жизненными принципами А в чем твои ценности? Что ты ценишь и любишь больше всего?