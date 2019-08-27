Малафеев рассказал о своих главных жизненных ценностях
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился в своем Twitter фотографиями семьи, отметив, что она является его самым большим богатством.
Самое большое богатство, которое может быть на этом свете, любимая жена, любимые дети, каждый со своими интересами и увлечениями, — написал Малафеев. — Каждый со своими целями, каждый со своими жизненными принципами А в чем твои ценности? Что ты ценишь и любишь больше всего?
Самое большое богатство, которое может быть на этом свете ? Любимая жена?, любимые дети?, каждый со своими интересами и увлечениями ??? Каждый со своими целями, каждый со своими жизненными принципами ?? А в чём твои ценности? Что ты ценишь и любишь больше всего? pic.twitter.com/fjfEkEl2Ag— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) August 27, 2019