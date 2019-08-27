Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

Малафеев рассказал о своих главных жизненных ценностях

12:30
Теги:

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился в своем Twitter фотографиями семьи, отметив, что она является его самым большим богатством.

Самое большое богатство, которое может быть на этом свете, любимая жена, любимые дети, каждый со своими интересами и увлечениями, — написал Малафеев. — Каждый со своими целями, каждый со своими жизненными принципами А в чем твои ценности? Что ты ценишь и любишь больше всего?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир