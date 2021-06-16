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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

«Луч», «Сибирь» и «Мордовию» исключили из членов РФС

10:42
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На очередной конференции РФС в Санкт-Петербурге объявили об изменении состава членов организации.

РФС покинули «Ангушт», «Луч», «Мордовия», «Сибирь», «Псков-747», «Сызрань-2003» и «Армавир».

«Химки» вновь вошли в состав членов РФС, изменив структуру организации с автономного учреждения муниципального образования на автономную некоммерческую организацию.

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