«Луч», «Сибирь» и «Мордовию» исключили из членов РФС

На очередной конференции РФС в Санкт-Петербурге объявили об изменении состава членов организации.

РФС покинули «Ангушт», «Луч», «Мордовия», «Сибирь», «Псков-747», «Сызрань-2003» и «Армавир».

«Химки» вновь вошли в состав членов РФС, изменив структуру организации с автономного учреждения муниципального образования на автономную некоммерческую организацию.