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Логотип «Кубани» выставлен на торги

15:17
Роман Павлюченко с футболкой &quot;Кубани&quot;. Фото ФК "Кубань"
Роман Павлюченко с футболкой &quot;Кубани&quot;. Фото ФК "Кубань"
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На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве появилось объявление об аукционе по продаже логотипа футбольного клуба «Кубань».

Стартовая цена на черно-белый логотип составляет 205 тысяч рублей, в цветном — 530 833 рубля. Торги состоятся 7 апреля 2021 года, прием заявок продлится с 24 февраля по 31 марта. Участники аукциона должны внести пять процентов от изначальной стоимости (10 250 рублей и 26541 рубль соответственно).

«Кубань» существовала с 1928 по 2018 год. 30 мая 2018 года клуб был признан банкротом и был исключен из состава участников ФНЛ. В Краснодаре был создан клуб «Урожай», который в 2020 году был переименован в «Кубань».

Дополнительная информация:

https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=078387111620CCC8E62460483A63CCF9

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