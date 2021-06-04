Легенды сборной Болгарии и России проведут товарищеский матч

РФС 5 июня организует межнациональный «Матч дружбы» между болельщиками сборной России и сборной Болгарии, приуроченный к контрольному матчу этих стран в Москве.

Помимо болельщиков на поле в составе сборной России выйдут пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов, чемпион Англии в составе «Челси» Алексей Смертин , шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов , двукратные чемпионы России в составе «Локомотива» Руслан Пименов и Дмитрий Сенников , а тренером команды выступит победитель Лиги Чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту» Дмитрий Аленичев .

За команду болельщиков сборной Болгарии сыграют сотрудники Посольства, студенты, обучающиеся в российских ВУЗах, а также обладатель Кубка УЕФА в составе «Баварии», полуфиналист чемпионата мира по футболу Эмил Костадинов и экс-игрок «Гамбурга» и «Марселя», полуфиналист чемпионата мира Йордан Лечков.

В рамках мероприятия также состоятся выступления русских народных и болгарских творческих коллективов.