Легенды сборной Болгарии и России проведут товарищеский матч
РФС 5 июня организует межнациональный «Матч дружбы» между болельщиками сборной России и сборной Болгарии, приуроченный к контрольному матчу этих стран в Москве.
Помимо болельщиков на поле в составе сборной России выйдут пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов, чемпион Англии в составе «Челси» Алексей Смертин, шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов, двукратные чемпионы России в составе «Локомотива» Руслан Пименов и Дмитрий Сенников, а тренером команды выступит победитель Лиги Чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту» Дмитрий Аленичев.
За команду болельщиков сборной Болгарии сыграют сотрудники Посольства, студенты, обучающиеся в российских ВУЗах, а также обладатель Кубка УЕФА в составе «Баварии», полуфиналист чемпионата мира по футболу Эмил Костадинов и экс-игрок «Гамбурга» и «Марселя», полуфиналист чемпионата мира Йордан Лечков.
В рамках мероприятия также состоятся выступления русских народных и болгарских творческих коллективов.
Мероприятие пройдет в центре дворового футбола им. Гавриила Качалина и начнется в 11.30 по московскому времени.
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