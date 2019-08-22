Легенды «Амкара» откроют в Перми футбольную школу
13:02
Три бывших футболиста «Амкара» Дмитрий Белоруков, Иван Черенчиков и Сергей Волков откроют в Перми свою футбольную школу, сообщает официальный Twitter ликвидированного клуба. Занятия будут проходить на базе спортивной школы возле стадиона «Звезда», в них могут принимать участие дети от 4 до 10 лет.
Белоруков, Волков и Черенчиков провели в «Амкаре» большие части своих карьер: 12, 10 и 15 сезонов соответственно. «Амкар» был расформирован по окончании сезона-2017/18.
Игроки «'АМКАРА'' откроют в Перми свою футбольную школу— FC Amkar (@fc_amkar) August 22, 2019
Дмитрий Белоруков,Иван Черенчиков и Сергей Волков будут учить детей играть в футбол.https://t.co/G68DRwBII3 pic.twitter.com/X1xtF2wA3G
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