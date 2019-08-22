Легенды «Амкара» откроют в Перми футбольную школу

Три бывших футболиста «Амкара» Дмитрий Белоруков, Иван Черенчиков и Сергей Волков откроют в Перми свою футбольную школу, сообщает официальный Twitter ликвидированного клуба. Занятия будут проходить на базе спортивной школы возле стадиона «Звезда», в них могут принимать участие дети от 4 до 10 лет.

Белоруков, Волков и Черенчиков провели в «Амкаре» большие части своих карьер: 12, 10 и 15 сезонов соответственно. «Амкар» был расформирован по окончании сезона-2017/18.