"Легенда и самый большой футболист за всю историю "Спартака". Бакаев и Ананидзе - о Черенкове

В честь 60-летия со дня рождения легендарного защитника "Спартака" и отечественного футбола Федора Черенкова московский клуб поделился в Twitter видео, на котором сегодняшние футболисты команды поделились мнением о нем.

- Он был очень умным и техничным с великолепным последним пасом, - рассказал полузащитник Джано Ананидзе. - Помню, когда мне было 16-17 лет и Черенков назвал мое имя в ответ на вопрос, кто из нынешнего "Спартака" похож больше всего на него, это стало для меня большим стимулом развиваться дальше.

- Это легенда и самый большой футболист в истории "Спартака", как лично для меня, так и для многих болельщиков, - поделился своим мнением о Черенкове полузащитник Зелимхан Бакаев. - Очень хочу добиться тех же достижений, что и Черенков. Он был прекрасным человеком.

«Самые добрые глаза». Ананидзе, Бакаев, Мелкадзе и Рассказов – о Черенкове



Сегодня Фёдору Черенкову исполнилось бы 60 лет. Воспоминаниями о легенде нашего клуба поделились молодые спартаковцы, воспитанные в Академии, которая носит его имяhttps://t.co/eTyevn17dZ#ФёдорЧеренков — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 25, 2019

Федор Черенков, которого вы не знали. Ударник в школьном ансамбле, поклонник Beatles и Queen

