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Кубок Легенд не состоится в феврале из-за коронавируса

17:50
Футболисты сборной России Роман Павлюченко, Егор Титов и Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Футболисты сборной России Роман Павлюченко, Егор Титов и Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров., "СЭ"

Кубок Легенд имени Константина Еременко не состоится в феврале 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, из-за закрытых границ в Москву не могут попасть многие иностранные футболисты, поэтому турнир пришлось пока отложить.

Рассматривается три варианта проведения Кубка Легенд: перенос на апрель-май, проведение турнира осенью или его отмена.

Предыдущий Кубок Легенд состоялся с 21 по 23 февраля. Тогда турнир закончился скандалом, так как в финале Команда звезд футбола отказывалась продолжать играть из-за конфликта с судьями. В итоге они одержали победу.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/futbol-ny-j-kubok-legend-ne-sostoitsya-v-fevrale-e-togo-goda/

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