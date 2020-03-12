Комментатор Шнякин написал о коронавирусе у Ругани. Его осуждают даже коллеги

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин прокомментировал в своем Twitter новость о том, что у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани диагностировали коронавирус.

12 марта пресс-служба туринцев сообщила о наличии заболевания у 25-летнего итальянца.

«Причем для определения этого и анализы не надо было брать. Всю карьеру в Юве играет, как прокаженный», — написал в Twitter Шнякин.

На этот пост негативно отреагировали многие пользователи, в том числе комментатор Нобель Арустамян и футбольный агент Марко Трабукки.

Дмитрий Шнякин высказался в адрес Даниеле Ругани, который болен коронавирусом. Фото twitter.com

У защитника «Ювентуса» Ругани обнаружен коронавирус