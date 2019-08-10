Команда Кокорина и Мамаева обыграла "Салют", Павел сделал хет-трик

Команда заключенных ИК-4 "Золотой лев" обыграла клуб Олимп-ПФЛ "Салют" в товарищеском матче со счетом 4:2. В составе заключенных на поле вышли хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин.

Мамаев оформил хет-трик, Кокорин голов не забил.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.