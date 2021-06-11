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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Колосков рассказал, как его пытались подкупить

07:30
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как ему предлагали взятку.

— Такое было один раз. Когда Марокко боролось за проведение чемпионата мира то ли с Францией, то ли с Германией. Пришел ко мне президент марокканской федерации. Протянул пакет: «Здесь 10 тысяч долларов». Я сразу выпроводил. Вежливо, не повышая голоса.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Вячеслава Колоскова читайте здесь

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