Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте с Николаем Толстых.

— Вы столько лет контролировали наш футбол. Хоть раз почувствовали, что возникла реальная опасность?

— Было. Когда накануне очередных выборов президента РФС обострились отношения с Толстых. Шла борьба двух идеологий. Он убежден, что управлять футболом должны клубы. А я считаю — федерация. Острота полемики достигла апогея после заказного сюжета по ТВ о «коррупционере» Колоскове. Толстых «зарядил» известного журналиста, тот приехал с камерой на мою подмосковную дачу. Специально снимал снизу, чтобы обычный двухэтажный домик казался гораздо больше. Ну и текст под картинку дал соответствующий.

Я всерьез опасался, что мне могут подбросить наркотики или ствол. Рушайло, заместителя министра внутренних дел, предупредил: «Если со мной что-то случится — имейте в виду, за этим стоит Толстых».

— Как Рушайло отреагировал?

— Кивнул — дескать, принял к сведению. Около месяца, до отчетно-выборной конференции РФС, я даже ходил с охраной. Гинер своих ребят дал.

— Натерпелись страху?

— Я понимал, что убивать не станут — ничего криминального не совершал. Но подлянку кинуть могли.

— Когда последний раз Толстых видели?

— Весной, на одном из домашних матчей «Динамо».

— Жаль вам Николая Александровича?

— Это точно не жалость...

— А что?

— Сожаление, что человек не полностью себя реализовал. Он же порой занимает правильную позицию, у него много хороших идей. Лигой руководил грамотно. Но... Не хватает масштабности. Коля зациклен на узких темах. Вечно в конфронтации — то со мной, то с агентами, то с «Ростовом», то с кем-то еще. Доминанта Толстых — не развитие, а наведение порядка. Кругом одни жулики, их надо ловить, сажать в тюрьму. С таким подходом далеко не уедешь.

— Есть в нашем футболе человек, которому не подадите руки?

— Нет. Я не злопамятный. Уж на что с Толстых были жесткие разногласия — и ничего, наладили отношения. В интересах дела. Не скажу, что подружились, но общий язык нашли. Помню, отмечал Коля юбилей в ресторане «Яр». Я приехал, поздравил, произнес какие-то слова. В конце добавил: «Несмотря на серьезные противоречия, когда прямо искры летели, со временем мы поняли — нужно не конфликтовать, а работать на благо российского футбола».

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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