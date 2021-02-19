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Кокорин предложил 400 тысяч рублей за футболку Мбаппе

15:51
Переписка Александра Кокорина и Александра Соболева. Фото Instagram
Переписка Александра Кокорина и Александра Соболева. Фото Instagram
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кококорин в комментариях под публикацией вратаря «Спартака» Артема Реброва предложил 400 тысяч рублей за футболку нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе.

В пятницу, 19 февраля Ребров на своей странице в Instagram объявил о благотворительном аукционе, лотом которого и стала футболка Мбаппе.

До Кокорина еще один игрок «Спартака» Александр Соболев заявил о готовности пожертвовать 250 тысяч рублей.

После футболистов один из пользователей перебил предложение Кокорина, предложив 500 тысяч рублей.

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