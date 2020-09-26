Известный кинокритик Антон Долин высказался по поводу фильма «Стрельцов», о жизни бывшего футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова.

«Стрельцов» в целом нормальный российский блокбастер, что называется, не хуже других и лучше многих, — написал Долин в Facebook. — Бодрый, динамичный, вполне складный, смотреть не скучно, все актеры на местах. Правда, футбол снят ужасно неинтересно. Я спорт терпеть не могу, увлечь меня — трудная задача. Но вот в «Движении вверх» ее решили: первая половина фильма была вполне стандартной, но последний час, сам матч, — из ряда вон и съемки, и монтаж. А тут тоска, все матчи сделаны как перебивки между сценами остального действия, чтобы отделаться. Ну да бог с ним.

Поразило другое.

«Стрельцов» — воплощенная, концентрированная ностальгия по СССР. А герой Саши Петрова — инкарнация советского духа, энергичного, оптимистичного и, прости господи, озорного.

Если я правильно понимаю, карьера Стрельцова после отсидки в целом была закончена. А в фильме, наоборот, идет на взлет. Жена и дочь понимают, что он был ни в чем не виноват, а тут еще Пеле приезжает с ним сыграть, и весь советский народ в едином порыве требует возвращения любимого футболиста на поле. Пусть покажет бразильцам! «У нас так спортсменов не встречают», — завистливо говорит Пеле, очевидно, уже мечтающий об эмиграции в СССР. Хэппи-энд".